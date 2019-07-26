Рязанские полицейские пострадали после того, как перевернулся КамАз в Дагестане
Есть информация, что двое из них в коме
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Восемь полицейских из Рязанской области пострадали в аварии в Дагестане. ДТП произошло утром 24 июля, передает пресс-служба областного управления МВД России.
Около поселка Калиновка у служебного грузовика лопнуло колесо. Автомобиль опрокинулся и упал в кювет. В кузове транспорта было 13 полицейских, которых командировали в Дагестан.
Восьмерых сотрудников МВД по Рязанской области госпитализировали. У них травмы разной тяжести.
ИСТОЧНИК KP.RU
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