2019-07-26T19:17:59+03:00
Происшествия

Не донес пару метров: пожилого мужчину поймали с контрафактным алкоголем в Ингушетии

Всего у старика было 50 литров нелегального спиртного
Антон ШАПОВАЛОВ
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Сотрудники МВД России по городу Карабулак в Ингушетии задержали 55-летнего уроженца соседней республики. Мужчина разгружал десять пятилитровых бутылок со спиртом, которые, по догадкам следствия, он хотел сбыть в магазин.

Полицейские изъяли алкоголь у мужчины, которого затем задержали. Уроженец Северного Кавказа понесет ответственность хотя бы за то, что выдавал алкоголь без акциз.

- В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение в порядке ст.ст. 144-145 УПК России, а собранный материал направлен в СО по г. Карабулак СК СУ России по Республике Ингушетия, - сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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