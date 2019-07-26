Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео
Мужчина озирается на автомобили ППС
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Мужчина из Дагестана самостоятельно пытается восстановить дорогу. Юридически он не может перестелить асфальт, но ему по силам заполнить дыры, которые образовались со временем.
Для этого молодой человек собирает в мешок куски старого асфальта и, пока нет машин, высыпает их в дыры. Отметим, что серьезность своего поступка осознает и сам мужчина. Он поступает правильно, но только с точки зрения морали. Поэтому парень озирается на автомобиль ППС, который проехал ранее.
Мужчина латает дырки в асфальте.
ИСТОЧНИК KP.RU
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