Молодой человек из Дагестана своими силами делает дорогу - видео

СЕГОДНЯ 19:32 2019-07-26T19:32:21+03:00

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Мужчина из Дагестана самостоятельно пытается восстановить дорогу. Юридически он не может перестелить асфальт, но ему по силам заполнить дыры, которые образовались со временем.

Для этого молодой человек собирает в мешок куски старого асфальта и, пока нет машин, высыпает их в дыры. Отметим, что серьезность своего поступка осознает и сам мужчина. Он поступает правильно, но только с точки зрения морали. Поэтому парень озирается на автомобиль ППС, который проехал ранее.

Мужчина латает дырки в асфальте.

ИСТОЧНИК KP.RU