В Дагестане три села аварийно оставили без газа
Специалисты в Кизилюртовском районе Дагестана возобновляет газоснабжение в трех селах. Его прервали из-за утечки, передает пресс-служба МЧС по республике.
- В Кизилюртовском районе на надземном газопроводе высокого давления диаметром 159 мм обнаружена утечка, в результате коррозии металла образовались 20 свищей. Вследствие чего произошло аварийное отключение в одном населенном пункте Акнада и двух прикутанных хозяйствах - Пятилетка и Хуштада, - говорится в сообщении ведомства.
В общей сложности без газа осталось 4100 человек, из которых 1927 - дети. Восстановление уже идет. Его закончат к пяти вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»