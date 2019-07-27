2019-07-27T10:00:39+03:00
Происшествия

В Дагестане три села аварийно оставили без газа

Была замечена утечка
Антон ШАПОВАЛОВ
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Специалисты в Кизилюртовском районе Дагестана возобновляет газоснабжение в трех селах. Его прервали из-за утечки, передает пресс-служба МЧС по республике.

- В Кизилюртовском районе на надземном газопроводе высокого давления диаметром 159 мм обнаружена утечка, в результате коррозии металла образовались 20 свищей. Вследствие чего произошло аварийное отключение в одном населенном пункте Акнада и двух прикутанных хозяйствах - Пятилетка и Хуштада, - говорится в сообщении ведомства.

В общей сложности без газа осталось 4100 человек, из которых 1927 - дети. Восстановление уже идет. Его закончат к пяти вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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