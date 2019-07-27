В Махачкале снесут семиэтажную новостройку
В Дагестане прокуратура проверила документы, выданные застройщику для возведения семиэтажного дома с торговыми помещениями и подземной парковкой. Выяснилось, что разрешение выдали без учета плотности застройки и дворового благоустройства. Все документы и планы оказались неверными.
В суд поступил иск о том, чтобы признать дом самовольной постройкой, а разрешительные документы - недействительными.
- Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, обязав застройщика снести самовольное строение, - сказал пресс-секретарь прокуратуры Дагестана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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