В Махачкале снесут семиэтажную новостройку

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-27T11:00:30+03:00

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В Дагестане прокуратура проверила документы, выданные застройщику для возведения семиэтажного дома с торговыми помещениями и подземной парковкой. Выяснилось, что разрешение выдали без учета плотности застройки и дворового благоустройства. Все документы и планы оказались неверными.

В суд поступил иск о том, чтобы признать дом самовольной постройкой, а разрешительные документы - недействительными.

- Суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, обязав застройщика снести самовольное строение, - сказал пресс-секретарь прокуратуры Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU