Серийного вора алюминиевых лестниц задержали в Ингушетии
Мужчина украл 132 лестницы
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Против 26-летнего жителя поселка Берд-Юрт открыли уголовное дело за кражу 132 алюминиевых лестниц. Свои похищения молодой человек начал в июле этого года, он орудовал на одном из предприятий города Сунжи, передает пресс-служба МВД России по Ингушетии.
- В ходе общения с полицейскими задержанный сознался в содеянном и дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в порядке 91 статьи УПК России. Расследование продолжается, - сказано в сообщении ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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