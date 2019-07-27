Серийного вора алюминиевых лестниц задержали в Ингушетии

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-27T13:00:39+03:00

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Против 26-летнего жителя поселка Берд-Юрт открыли уголовное дело за кражу 132 алюминиевых лестниц. Свои похищения молодой человек начал в июле этого года, он орудовал на одном из предприятий города Сунжи, передает пресс-служба МВД России по Ингушетии.

- В ходе общения с полицейскими задержанный сознался в содеянном и дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания в порядке 91 статьи УПК России. Расследование продолжается, - сказано в сообщении ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU