Дорогая иномарка сгорела на Ставрополье
Обстоятельства выясняются
Дорогая иномарка сгорела на СтавропольеФото: СОЦСЕТИ
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В Ставропольском крае ночью сгорел автомобиль BMW. Инцидент произошел в Шпаковском районе.
По материалам СМИ, авария случилась в половину первого ночи на трассе Ставрополь - Невинномысск. Машина вспыхнула внезапно.
Потушить автомобиль не удалось, он сгорел полностью. От транспорта остался только обугленный корпус. В пожаре никто не пострадал, выясняются причины ЧП.
ИСТОЧНИК KP.RU
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