Дорогая иномарка сгорела на Ставрополье

СЕГОДНЯ 14:00 2019-07-27T14:00:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ставропольском крае ночью сгорел автомобиль BMW. Инцидент произошел в Шпаковском районе.

По материалам СМИ, авария случилась в половину первого ночи на трассе Ставрополь - Невинномысск. Машина вспыхнула внезапно.

Потушить автомобиль не удалось, он сгорел полностью. От транспорта остался только обугленный корпус. В пожаре никто не пострадал, выясняются причины ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU