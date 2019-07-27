Три ребенка утонули в Каспийском море
Их тела уже нашли
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Трех детей нашли мертвыми в Каспийском море в Бабаюртовском районе Дагестана, передает пресс-служба МЧС по республике.
- Поступило сообщение о том, что в Бабаюртовском районе пропало трое детей, которые купались в море на надувном матрасе. По информации на 12:10 от работников МВД России, тела погибших детей найдены силами родственников и местного населения, - сказано в сообщении.
Чтобы найти тела детей, была направлена группа и семи спасателей, а также одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU
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