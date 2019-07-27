2019-07-27T16:01:02+03:00
Происшествия

Застройщик в Ингушетии не достроил детсад, но все равно сдал его

Вдобавок мужчина завысил цену проекта на 14 миллионов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ингушетии нашла нарушения в строительстве детского сада на 220 мест в Малгобекском районе. Возведение осуществлялось в рамках госконтракта, передает пресс-служба ведомства.

- Установлено, что 7 июня 2018 г. Минстрой республики заключил госконтракт с ООО "Проф-Строй" на строительство детсада в селе Новый Редант на общую сумму более 173,6 млн. Срок его исполнения - 20 декабря 2018 года. В декабре минувшего года ведомством и упомянутой стройфирмой заключено соглашение о внесении в госконтракт изменения стоимости выполняемых работ на сумму 177 миллионов рублей, - сказано в сообщении ведомства.

Как уверял застройщик, здание достроено, и сдал его. Однако проверка показала, что это не так. В самом здании велись отделочные работы, а в некоторых комнат не успели застелить полы. Также там нет мебели, в ванных комнатах не установлены раковины и унитазы.

- Но все это не помешало должностным лицам Минстроя, управлению капстроительства региона и гендиректору ООО "Проф-Строй" подписать и представить в Минстрой фиктивный акт приемки объекта, в который внесены ложные сведения о фактически невыполненных работах по строительству дошкольного учреждения, - говорится в сообщении.

Кроме этого, застройщик завысил стоимость проекта на 14 миллионов рублей. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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