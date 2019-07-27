Второй по величине город Чечни возглавит Кадыров

СЕГОДНЯ 17:10 2019-07-27T17:10:51+03:00

Ему всего лишь 28 лет

Изменить размер текста: A A

Исполняющим обязанности мэра Аргуна, который считается вторым по числу проживающих там жителей городом Чечни, стал Хас-Магомед Кадыров.

- Своим решением Совет депутатов Аргуна возложил эти полномочия на Хас-Магомеда Кадырова. Несмотря на молодой возраст, Хас-Магомед Кадыров имеет опыт работы на руководящих должностях, - сказал спикер чеченского парламента Магомед Даудов. Он и представил нового градоначальника.

Прежний мэр Ибрагим Темирбаев ушел по собственному желанию.

Новому руководителю Аргуна 28 лет, он брат Рамзана Кадырова. До этого мужчина возглавлял МВД по Грозному, будучи младшим лейтинантом. Также он был помощником главы Чечни.

ИСТОЧНИК KP.RU