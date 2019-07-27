2019-07-27T20:02:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье главврача привлекли к уголовной ответственности

Её обвиняют в растрате денег учреждения
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Буденновске следователи изучают уголовное дело против бывшего главного врача. Его подозревают в растрате 115 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

Согласно материалам дела, экс-руководитель больницы в течение двух лет заставлял бухгалтера начислять ей дополнительные средства. В общей сложности она получила 115 тысяч рублей.

- Следователь выдал женщине подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сказано в сообщении.

Следователи устанавливают все подробности преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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