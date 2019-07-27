На Ставрополье главврача привлекли к уголовной ответственности
Её обвиняют в растрате денег учреждения
Изменить размер текста:
В Буденновске следователи изучают уголовное дело против бывшего главного врача. Его подозревают в растрате 115 тысяч рублей, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.
Согласно материалам дела, экс-руководитель больницы в течение двух лет заставлял бухгалтера начислять ей дополнительные средства. В общей сложности она получила 115 тысяч рублей.
- Следователь выдал женщине подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сказано в сообщении.
Следователи устанавливают все подробности преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»