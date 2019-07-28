СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-28T10:57:02+03:00

В результате аварии их автомобиль врезался в дерево

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Двое взрослых и ребёнок погибли в автокатастрофе на Ставрополье. В результате столкновения двух авто, «Приора» вылетела с трассы и врезалась в дерево. Шансов выжить у троих пассажиров не осталось. Ещё двое попали в больницу.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошёл в Левокумском районе Ставропольского края.

— Трагедия произошла около 17:40. Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в попутную «Приору». От удара отечественная машина съехала в кювет, где врезалась в дерево. Все три пассажира погибли на месте, — говорится в сообщении.

Ещё двое — водитель и 12-летняя девочка доставлены в ближайшую больницу. Указывается, что погибший дошкольник ехал без детского кресла.

— Обстоятельства и причины ДТП уточняются, — резюмировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU