Двое взрослых и ребёнок погибли в автокатастрофе на Ставрополье
Двое взрослых и ребёнок погибли в автокатастрофе на Ставрополье. В результате столкновения двух авто, «Приора» вылетела с трассы и врезалась в дерево. Шансов выжить у троих пассажиров не осталось. Ещё двое попали в больницу.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в региональном управлении ГИБДД, инцидент произошёл в Левокумском районе Ставропольского края.
— Трагедия произошла около 17:40. Водитель Nissan не справился с управлением и врезался в попутную «Приору». От удара отечественная машина съехала в кювет, где врезалась в дерево. Все три пассажира погибли на месте, — говорится в сообщении.
Ещё двое — водитель и 12-летняя девочка доставлены в ближайшую больницу. Указывается, что погибший дошкольник ехал без детского кресла.
— Обстоятельства и причины ДТП уточняются, — резюмировали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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