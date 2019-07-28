2019-07-28T12:05:52+03:00
Звезды

«Хрустальный ИсточникЪ» выбрал лучшие российские фильмы

Знаменитый кинофестиваль на Ставрополье завершился
Андрей ЗОБОВ
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Пресс-служба кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» / Евгений МихайленкоПресс-служба кинофестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» / Евгений Михайленко
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Фестиваль «Хрустальный ИсточникЪ» в курортных Ессентуках завершился. Гран-при конкурса взяла лента Светланы Проскуриной «Воскресенье». Фильм о судьбе российского чиновника, получившего записку с роковым предупреждением «скоро умрёшь» выйдет в российский прокат 12 сентября.

Интересно, что все другие призы завоевали уже известные ленты маститых мастеров кинематографа. Лучшим режиссёром стал Александр Велединский за работу над фильмом «В Кейптаунском порту». Множество наград получила лента Антона Бильжо «Амбивалентность». Её отметили операторскую работу (оператор-постановщик Александр Мартынов) и за лучшую мужскую роль (Данил Стеклов). Кроме того, фильм получил премию симпатий прессы. Лучшей актрисой стала Вера Алёнтова поразившая своей игрой в главном фильме фестиваля — «Воскресенье».

Президент фестиваля «Хрустальный ИсточникЪ» Эвклид Кюрдзидис сообщил журналистам, что за семь дней площадки фестиваля посетило более ста тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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