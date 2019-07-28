Жители Ставрополя могут заработать 100 тысяч за добрые дела

СЕГОДНЯ 13:12 2019-07-28T13:12:07+03:00

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Жители Ставрополя смогут получить весомый денежный приз за добрые дела, сделанные для города Ставрополя. Конкурс «Что я сделал для города Ставрополя» приурочен ко дню города.

Победителей будут выбирать в трёх номинациях. «Личный вклад в благоустройство, экологическую безопасность, создание комфортной среды», «Вклад в развитие образования, культуры, искусства, физической культуры, спорта, формирование здорового образа жизни» и «вклад в области благотворительной деятельности, в добровольческое движение, в улучшение жизни».

Призовой фонд, соответственно, составит 300 тысяч рублей. Заявки принимаются с 12 августа по 9 сентября. С понедельника по пятницу можно зарегистрироваться в приёмной ставропольского Дворца культуры и спорта, либо написать на почту yastavropolu@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU