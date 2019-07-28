2019-07-28T14:59:50+03:00
Общество

На Ставрополье пройдёт джаз-фестиваль

Железноводск встретит мировую звезду
Андрей ЗОБОВ
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В Железноводске пройдёт фестиваль «Триумф джаза». В программе джем-сейшн, мастер-классы от ведущих музыкантов страны и, конечно же, концерт. Звездами мероприятия станут американская дива Чайна Мозес и ведущий российский джазмен Игорь Бутман.

— Мероприятие пройдёт 26 и 27 августа в Курортном парке. Здесь будет и джаз-парад, и сайшены и лучшие оркестры страны с феерическим музыкальным шоу. Жители и гости курорта не должны пропускать такой праздник виртуозов, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе администрации Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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