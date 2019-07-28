«Застрелите меня, умоляю!»: Беглого братоубийцу поймали при попытке спрыгнуть с моста

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-28T16:32:15+03:00

Пытаясь спастись от полиции Антон Санников чуть не прыгнул с моста

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На Ставрополье поймали братоубийцу, сбежавшего из-под конвоя в Армавире Краснодарского края. На видео мужчина умоляет правоохранителей застрелить его. Преступнику может грозить очень длительное заключение, ведь по данным следствия Антон Санников обезглавил собственного брата.

На видео, распространённом в социальных сетях, видно, что мужчину поймали при попытке сброситься с моста. Полицейские убеждают беглого преступника не сопротивляться, на что он отвечает мольбами о смерти.

"Застрелите меня пожалуйста": беглого братоубийцу поймали при попытке спрыгнуть с моста.

— Я не сопротивляюсь. У меня нет сил сопротивляться, я три дня не ел и не пил. Застрелите меня! Пожалуйста, застрелите меня! Застрелите! — как заведённый повторяет мужчина.

Санникову удалось бежать во время передачи от одного конвоя к другому на станции «Армавир-2». Мужчина бросил сумку в охранника и спрятался за вагонами.

— Санникова задержали в посёлке Маяк. Он доставлен в отдел полиции и будет передан инициатору розыска, — сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Преступника обвиняют в расправе над 48-летним братом Вадимом. По данным следствия, он, вместе с двумя подельниками, убил и обезглавил его. Тело решили оставить в автомобиле, а саму машину прикрыли ветками, после чего бежали. При чём следствию по горячим следам удалось поймать подельников преступника, которые рассказали о роли Антона в «деле».

ИСТОЧНИК KP.RU