«Начал бить стариков бутылкой»: Массовая драка на дагестанской свадьбе попала на видео

СЕГОДНЯ 19:29 2019-07-28T19:29:35+03:00

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На пышной свадьбе в дагестанском Каспийске произошла массовая драка. Нетрезвые мужчины поссорились по малозначительному поводу. Разъярённый зачинщик начал махать бутылкой и началась куча-мала.

Массовая драка на дагестанской свадьбе.

Скандальный эпизод попал на видео и быстро разлетелся по местному сегменту соцсетей. Как сообщили в публикации, один из мужчин замахнулся на другого бутылкой, но парень не испугался. После чего получил удар. Гости, пытавшиеся остановить дебошира, также попали под горячую руку. Всё закончилось массовой потасовкой.

Информацией о пострадавших в результате потасовки «КП - Северный Кавказ» не располагает.

Пользователи социальных сетей обрушились на дебошира с резкой критикой. Многие отметили, что оппонентами молодого парня с бутылкой стали пожилые мужчины. Нападение на старших в республике — недопустимо, поэтому молодого человека предложили проучить самым беспощадным образом.

ИСТОЧНИК KP.RU