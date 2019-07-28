В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города

СЕГОДНЯ 20:34 2019-07-28T20:35:19+03:00

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Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова прокомментировал назначение его родственника Хас-Магомеда на должность второго по населению города региона — Аргуна.

По словам Каримова, Хас-Магомед не является близким родственником главы республики, хоть и происходит из того же рода, «основавшего село Ахмат-Юрт». Кроме того, у нового назначенца есть все навыки, чтобы успешно управлять муниципалитетом. 28-летний управленец уже работал в мэрии Грозного и занимал должность помощника главы Чечни.

— Он знает, что такое городское хозяйство, он умеет выстраивать отношения с людьми. Он сочетает в себе высокую требовательность и уважительное отношение к людям, — цитирует ura.ru пресс-секретаря Альви Каримова.

ИСТОЧНИК KP.RU