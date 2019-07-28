2019-07-28T20:35:19+03:00
Политика

В Чечне объяснили назначение Кадырова мэром города

Хас-Магомед Кадыров, по заверениям пресс-секретаря главы Чечни, умелый управленец
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Хос-Магомед не является близким родственником Рамзана КадыроваХос-Магомед не является близким родственником Рамзана КадыроваФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Пресс-секретарь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова прокомментировал назначение его родственника Хас-Магомеда на должность второго по населению города региона — Аргуна.

По словам Каримова, Хас-Магомед не является близким родственником главы республики, хоть и происходит из того же рода, «основавшего село Ахмат-Юрт». Кроме того, у нового назначенца есть все навыки, чтобы успешно управлять муниципалитетом. 28-летний управленец уже работал в мэрии Грозного и занимал должность помощника главы Чечни.

— Он знает, что такое городское хозяйство, он умеет выстраивать отношения с людьми. Он сочетает в себе высокую требовательность и уважительное отношение к людям, — цитирует ura.ru пресс-секретаря Альви Каримова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика на Северном Кавказе »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24