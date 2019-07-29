Корова убила водителя «Лады Весты» в Предгорном районе

СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-29T09:00:21+03:00

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28 июля ночью в Предгорном районе в ДТП погиб один человек и четверо ранены. Водитель «Лады Весты» ехал на высокой скорости из-за чего не смог вовремя затормозить перед вышедшей на дорогу коровой. 33-летний водитель скончался от полученных травм до приезда скорой. Четверо пассажиров госпитализированы, в том числе дети 4 и 10 лет. 10-летняя девочка с 28-летней матерью находятся в реанимации.

Водитель оказался злостным нарушителем ПДД. Дети были пристегнуты только штатным ремнем безопасности.

Разыскивается владелец животного, чтобы установить степень его вины в аварии, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU