Водитель сломал зубы и потерял память после ДТП с коровой на трассе в Дагестане

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-29T09:13:48+03:00

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На трассе «Махачкала-Хасавюрт» белый «Мерседес» пытался объехать корову, которая переходила проезжую часть, и угодил в ДТП. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. В момент аварии она была пустой, а водитель смог отделаться царапинами. Водитель иномарки сломал руку и зубы, со слов очевидцев, у него проблемы с памятью.

ИСТОЧНИК KP.RU