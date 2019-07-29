2019-07-29T09:13:48+03:00
Происшествия

Водитель сломал зубы и потерял память после ДТП с коровой на трассе в Дагестане

Попытка объехать животное закончилась столкновением с маршруткой
Полина ШАПОШНИКОВА
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На трассе «Махачкала-Хасавюрт» белый «Мерседес» пытался объехать корову, которая переходила проезжую часть, и угодил в ДТП. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршруткой. В момент аварии она была пустой, а водитель смог отделаться царапинами. Водитель иномарки сломал руку и зубы, со слов очевидцев, у него проблемы с памятью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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