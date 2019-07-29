Ставрополье и Дагестан чаще других ездят на люксовых машинах
Ставропольский край и Дагестан вошли в топ-10 регионов России, которые ездят на машинах класса люкс. К таким выводам пришли в «Автостат Инфо».
Регионы Северо-Кавказского федерального округа заняли в рейтинге девятое и десятое места. В Дагестане, по подсчетам «Автостата Инфо», зарегистрировано 5 749 люксовых автомобилей. На регион приходится два процента машин такого класса в России. На Ставрополье их немного меньше — 4 958. В крае находится 1,8 процентов автомобилей подобного рода.
Самой популярной люксовой машиной в России стал Mercedes-Benz S-Klasse. Всего в стране их 85 тысяч единиц. Следом идут Audi A8 (47 тысяч) и BMW 7-Серии (44 тысячи).
ИСТОЧНИК KP.RU