Маму с детьми в Невинномысске рядом с «зеброй» сбил пьяный водитель
35-летняя женщина получила перелом таза
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В Невинномысске днем 28 июля пьяный водитель сбил маму с двумя детьми. Мужчина за рулем «Рено Сандеро» на проезжей части перед нерегулируемым пешеходным переходом наехал на 35-летнюю женщину и детей 4 и 10 лет. Мать получила перелом таза, дети — несерьезные травмы.
У водителя обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Такой результат считается сильным опьянением. Составлен административный материал, мужчине грозит лишение прав и штраф. По факту аварии ведется проверка, которая установит степень вины участников, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU