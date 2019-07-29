Маму с детьми в Невинномысске рядом с «зеброй» сбил пьяный водитель

СЕГОДНЯ 09:33 2019-07-29T09:33:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Невинномысске днем 28 июля пьяный водитель сбил маму с двумя детьми. Мужчина за рулем «Рено Сандеро» на проезжей части перед нерегулируемым пешеходным переходом наехал на 35-летнюю женщину и детей 4 и 10 лет. Мать получила перелом таза, дети — несерьезные травмы.

У водителя обнаружено 1,5 промилле алкоголя. Такой результат считается сильным опьянением. Составлен административный материал, мужчине грозит лишение прав и штраф. По факту аварии ведется проверка, которая установит степень вины участников, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU