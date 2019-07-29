«Stavropol open 2019»: больше 20 пляжных волейболистов сразились за лидерство
Первые места достались хозяевам турнира
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Отрытый турнир по пляжному волейболу «Stavropol open 2019» расставил по местам более 20 команд-участниц. Доказывать мастерство владения мячом съехались спортсмены из Ростова, Армавира, Георгиевска. Весь пьедестал почета оказался у хозяек турнира. Среди мужчин команда из Ставрополя заняла первое место, отдав второе и третье место гостям из Ростова и Армавира соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU