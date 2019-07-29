Кабардино-Балкария стала единственным регионом СКФО, хорошо защищенным от мусора
Сотрудники РАНХиГСа вместе с Wasteconsulting составили рейтинг регионов с высоким, средним и низким уровнями мусорной напряженности. В благоприятной зеленой зоне оказалась Кабардино-Балкария, а в желтой — Ингушетия, которая закрывает список в своей группе.
Наряду с КБР в зеленой зоне оказались Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотка, Забайкалье, Приморье и Владимирская область. Ингушетия же находится в пограничном положении с этими регионами, оставаясь в желтой зоне.
Ни один регион СКФО не попал в красную зону мусорной напряженности. Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург.
Как говорят авторы исследования, их работа направлена на привлечение внимания властей к экологической теме. Индекс мусорной напряженности показывает, насколько местные жители довольны кампаниями властей по борьбе с остатками и ненужными вещами.
ИСТОЧНИК KP.RU