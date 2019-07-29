2019-07-29T10:02:24+03:00
Происшествия

В Кисловодске мужчина умер на стройке: на начальника возбуждено уголовное дело

Он не обеспечил работника каской, но пустил его на крышу четырехэтажного дома
Полина ШАПОШНИКОВА
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Фото: пресс-служба СУ СКР по СКФото: пресс-служба СУ СКР по СК
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В Кисловодске мужчина на стройке пренебрег правилами безопасности своего сотрудника, который упал с крыши и погиб. Следователи возбудили уголовное дело против 38-летнего мужчины. Подозреваемый не выдал работнику специальную одежду, обувь и каску, но пустил его монтировать крышу четырехэтажного дома. 13 апреля 2019 года мужчина упал с высоты и получил смертельные травмы.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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