Маршрутчики из Владикавказа хотят вдвое поднять цену за проезд

СЕГОДНЯ 10:15 2019-07-29T10:15:18+03:00

Но власти не согласились идти на это

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Транспортные компании, которые работают во Владикавказе, попросили власти разрешить им поднять цену на вечерние рейсы. Так, с восьми часов стоимость возрастала бы с 15 до 30 рублей.

Владельцы транспортного бизнеса оправдывают свою идею тем, что в республике повысилась стоимость топлива и автомобильных запчастей. Оттого маршрутчики перестают работать вечерами: немногие готовы работать с шести утра до десяти ночи. Представители транспортных компаний считают, что двойные тарифы после восьми позволят решить эту проблему.

Местные чиновники отклонили такое предложение. Они считают, что ввод двойного тарифа — пусть только по вечерам — грозит социальными потрясениями.

ИСТОЧНИК KP.RU