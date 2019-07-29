На ремонт 59 участков внутриквартальных дорог в Ставрополе выделено 40 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:24 2019-07-29T10:24:08+03:00

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40 миллионов рублей выделено на ремонт внутриквартальных проездов в Ставрополе. Работы ведутся во всех районах краевого центра. Приведены в порядок участки на улице 45-я Параллель от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Доваторцев, улица Доваторцев на участке от ул. Тухачевского до ул. 45-ая Параллель, дорога на улице 50 лет ВЛКСМ рядом с детсадом № 75.

Комфортно проезжать стало по участкам улиц Свободной и Красной. Скоро начнутся работы на подъезде к детсадам №2, №23, №71. Всего в этом году будут отремонтированы 59 участков внутриквартальных дорог, сообщили в пресс-служба администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU