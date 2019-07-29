В Ставрополе почти ручная лиса подошла ночью к человеку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-29T10:56:25+03:00

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Еще одна лисичка из ставропольского леса стала героиней соцсетей. Хищница подошла к автору ролика очень близко и практически не проявляла страха. Ласковые оклики «красоткой» зверьку пришлись по душе. Животное было в летнем одеянии, без привычной рыжей шубки, и очевидно рассчитывало на еду.

Мужчина рассказал, что заснял животное у креста на Беспутской поляне. Ставропольчане часто встречают там лис, которые привыкли к угощениям от человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/722837" frameborder="0"></iframe> Худая лисица облизывается на человека в лесу Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU