В Ставрополе почти ручная лиса подошла ночью к человеку
Зверек облизывался, рассчитывая на угощение
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Еще одна лисичка из ставропольского леса стала героиней соцсетей. Хищница подошла к автору ролика очень близко и практически не проявляла страха. Ласковые оклики «красоткой» зверьку пришлись по душе. Животное было в летнем одеянии, без привычной рыжей шубки, и очевидно рассчитывало на еду.
Мужчина рассказал, что заснял животное у креста на Беспутской поляне. Ставропольчане часто встречают там лис, которые привыкли к угощениям от человека.
Худая лисица облизывается на человека в лесу Ставрополя.
ИСТОЧНИК KP.RU