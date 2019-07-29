Самого сильного казака определят на Ставрополье в августе
Конкурс соберет молодежь в кубанках и бешмете в Железноводске
Изменить размер текста:
В конце августа несколько дней казаки и казачки со всего края будут доказывать силу в Железноводске. Город обеспечит все условия для бега на казачью версту, преодоления препятствий, конкурса верховой езды, казачьей песни и интеллектуальной викторины.
Кстати, все испытания молодые люди будут проходить в традиционной одежде: бешмет, пояс, штаны, сапоги, кубанка. Не обойдется и без размахивания холодным оружием в конкурсе «Казачья шашка».
ИСТОЧНИК KP.RU