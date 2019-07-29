2019-07-29T11:08:16+03:00
Спорт

Самого сильного казака определят на Ставрополье в августе

Конкурс соберет молодежь в кубанках и бешмете в Железноводске
Полина ШАПОШНИКОВА
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В конце августа несколько дней казаки и казачки со всего края будут доказывать силу в Железноводске. Город обеспечит все условия для бега на казачью версту, преодоления препятствий, конкурса верховой езды, казачьей песни и интеллектуальной викторины.

Кстати, все испытания молодые люди будут проходить в традиционной одежде: бешмет, пояс, штаны, сапоги, кубанка. Не обойдется и без размахивания холодным оружием в конкурсе «Казачья шашка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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