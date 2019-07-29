2019-07-29T11:14:59+03:00
Происшествия

Ставропольского адвоката подозревают в хранении наркотиков

Запрещенные вещества изъяты у адепта справедливости из автомобиля
Полина ШАПОШНИКОВА
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На Ставрополье адвокат подозревается в хранении наркотиков. 24 июля 2019 года в селе Александровском в машине адвоката правоохранители обнаружили 10,5 граммов запрещенных веществ растительного происхождения и больше 47, 2 граммов синтетических наркотиков.

Расследованием дела занимается Александровский межрайонный следственный отел. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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