Ставропольского адвоката подозревают в хранении наркотиков
Запрещенные вещества изъяты у адепта справедливости из автомобиля
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На Ставрополье адвокат подозревается в хранении наркотиков. 24 июля 2019 года в селе Александровском в машине адвоката правоохранители обнаружили 10,5 граммов запрещенных веществ растительного происхождения и больше 47, 2 граммов синтетических наркотиков.
Расследованием дела занимается Александровский межрайонный следственный отел. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU