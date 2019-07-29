Ессентуки готовятся к самому громкому фестивалю года

СЕГОДНЯ 11:23 2019-07-29T11:23:26+03:00

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Пятый «Драмфест» уже совсем скоро соберет в Ессентуках всех любителей громких битов. При поддержке правительства Ставропольского края 9 - 10 августа курорт станет творческой площадкой для музыкантов из 20 городов России. 47 участников пройдут конкурсную часть и поборются за звание лучшего. Самый юный, 9-летний барабанщик, наравне со взрослыми исполнит всемирно известные песни в ессентукском «барабанном караоке».

Традиционной изюминкой станут «баттлы». Жюри «Драмфеста-2019» предложит парам участников одновременно сразиться на сцене Театральной площади. Оценивать мастерство гостей будет самый «быстрый» барабанщик России Евгений Новиков, участник группы Katalepsy, а также Александр Аверьянов - барабанщик группы «Ночные снайперы».

По задумке организаторов, главным гостем музыкального шоу станет легендарный музыкант Майкл Шэк. Бельгиец исколесил весь мир и выступил на крупнейших фестивалях Европы, Северной и Южной Америки, Азии, Южной Африки и даже Австралии в качестве диджея-барабанщика. «Драмфест» в Ессентуках будет разделен на 2 тематические части: мастер-классы на сцене Дома культуры и гала-концерт на главной площади курорта.

ИСТОЧНИК KP.RU