Дагестанку избили в центре Махачкалы - видео

СЕГОДНЯ 11:26 2019-07-29T11:26:34+03:00

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В социальных сетях было опубликовано шокирующее видео. В центре столицы Дагестана крепкий мужчина избил девушку. Иномарка притормозила по середине дороги. В этот момент с пассажирского сиденья из автомобиля попыталась вылезти девушка.

Водитель транспортного средства не дал ей этого сделать. Мужчина выскочил из иномарки и стал перед задней дверью. Он кричал на девушку и ударил ее кулаком в грудь и голову. Несколько очевидцев подошли к автомобилю и попытались разобраться, что же происходит. Однако водитель ответил, что это его личное дело.

Один из очевидцев выложил запись в сеть. Запись вызвала большой общественный резонанс. Многие комментаторы возмутились действиями молодого человека.

Дагестанец избивает женщину в машине.

ИСТОЧНИК KP.RU