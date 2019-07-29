По 500 рублей заплатят за каждого малыша одиноким ставропольским матерям

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-29T11:29:21+03:00

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Многодетные семьи и одинокие матери Ставрополья получат дополнительные выплаты на детей. По 500 рублей в месяц положено на одного ребенка от 1,5 до 3 лет.

Выплаты начинаются с 1 числа месяца, в котором подано заявление. Обращаться с нужным пакетом документов следует в комитет труда и соцзащиты администрации города по адресу: ул. Ленина, 415-б, каб. 201. С собой нужно иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справку о рождении с указанием основания внесения записи об отце ребенка для одиноких матерей, справку о доходах семьи за последние 3 месяца.

Документы возможно подать и через МФЦ или портал госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU