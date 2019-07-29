В Северной Осетии хотят создать Межконфессиональный совет

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-29T11:47:10+03:00

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Глава РСО - Алания встретился с представителями религиозных конфессий и общественных организаций Северной Осетии.

В мероприятии приняли участие руководитель вдминистрации главы РСО - Алания и правительства РСО-Алания Рустем Келехсаев, вице-премьеры Ирбек Томаев и Ирина Азимова, министр образования и науки Людмила Башарина, министр по вопросам национальных отношений Аслан Цуциев, председатель Общественной палаты республики Нина Чиплакова, председатель Духовного управления мусульман Хаджимурат Гацалов, председатель Международного общественного движения «Высший совет осетин» Руслан Кучиев, председатель Северо-Осетинского межнационального общественного движения «Наша Осетия» Вячеслав Лагкуев, председатель местной религиозной организации традиционных верований осетин «Верхняя Осетия» («Уаллагир») Ростислав Кайтуков, настоятель Армянской апостольной церкви им. Григория Просветителя Тер-Геворг.

- К сожалению, сегодня отсутствует архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид. У него была важная и неотложная встреча, - отметил Вячеслав Битаров.

Главный вопрос, который обсудили собравшиеся, - состояние межконфессиональных отношений в Северной Осетии.

- Северная Осетия всегда гордилась тем, что объединяет на своей территории людей около 100 национальностей. Взаимопонимание и взаимопомощь помогали нам преодолевать все трудности на разных этапах многовековой истории республики. Мы и дальше будем работать над созданием комфортных условий для представителей разных народов и вероисповеданий, проживающих на территории Северной Осетии, - подчеркнул Вячеслав Битаров.

В ходе встречи стороны обратили внимание и на письмо, которое на этой неделе появилось в соцсетях. Анонимные авторы сообщили о якобы дискриминации православных христиан Северной Осетии и давлении на церковь. Участники совещания выразили уверенность, что данное письмо - это очередная провокация, а его авторы пытаются дестабилизировать обстановку в республике.

- Обращение, которое было размещено в социальных сетях, не несет в себе ничего, кроме надуманных и тенденциозных обвинений. К счастью, внушительная часть наших граждан не поддалась на эту провокацию. Виновные должны ответить по всей строгости закона. Если у кого-то есть проблемы, то я предлагаю их обсуждать и решать за одним столом в открытом диалоге, - подчеркнул Руслан Кучиев.

Северная Осетия всегда была примером добрососедских отношений, отметила в свою очередь Нина Чиплакова:

- Сегодня важно сохранить все то, что мы выстрадали своей судьбой на разных этапах истории региона. И мы обращаемся к представителям молодежи: важно беречь друг друга и уважать вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности.

На встрече было предложено создать при главе РСО - Алания межконфессиональный совет.

- Северная Осетия была многонациональной и многоконфессиональной республикой, есть и будет. Древние устои внутри конфессий, наций, семей давно уже сформировались. И те, кто хочет их разрушить, не имеет никакой перспективы. А создание межконфессионального совета при главе республики позволит нам решать стратегические задачи в воспитании молодежи, нации, общества, - рассказал Хаджимурат Гацалов.

Собравшиеся были единодушны в том, что между народами, проживающими в республике, никогда не возникало разногласий. А люди, разжигающие межнациональную и межрелигиозную рознь, должны понести наказание в рамках законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU