«Хрустальный источник» в Ессентуках завершен: победил фильм «Воскресенье»

СЕГОДНЯ 11:59 2019-07-29T11:59:08+03:00

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В Ессентуках 27 июля попрощались со Вторым Открытым фестивалем кино «Хрустальным источником». Главный приз взял фильм Светланы Проскуриной «Воскресенье». Лучшей актрисой признали Веру Алентову, которая сыграла в этом фильме. По сюжету, чиновник из провинциального города получает записку с предостережением о скорой смерти, но сначала не придает этому значения. А его планы катятся в пропасть.

Фестиваль подарил городу встречу со многими звездными гостями: Катрин Денев, Аллой Демидовой, Ириной Муравьёвой, Ларисой Гузеевой, Александром Балуевым, Леонидом Якубовичем, Екатериной Шпицей, Анной Ардовой. Пьер Ришар стал французской изюминкой на торте из знаменитостей.

ИСТОЧНИК KP.RU