Массовое лишение прав: в Ставрополе переданы в суд дела 100 водителей

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-29T12:06:22+03:00

Они превысили допустимый скоростной режим больше чем на 60 километров

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С 22 по 28 июля на Ставрополье сотрудники ДПС ловили лихачей. Рейды велись на федеральных трассах региона, где происходило наибольшее число аварий из-за любителей погонять.

За неделю привлечено к ответственности почти 300 водителей. Чаще всего нарушителей отлавливали около КМВ и на подъезде к Буденновску.

Около 100 лихачей превысили допустимую скорость на 60 и больше километров и сделали это повторно. Материалы направлены в суд для принятие решения о наказании, сообщили в УИГБДД по СК.

На август намечена очередная широкомасштабная операция «Скорость».

ИСТОЧНИК KP.RU