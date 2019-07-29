Массовое лишение прав: в Ставрополе переданы в суд дела 100 водителей
Они превысили допустимый скоростной режим больше чем на 60 километров
Изменить размер текста:
С 22 по 28 июля на Ставрополье сотрудники ДПС ловили лихачей. Рейды велись на федеральных трассах региона, где происходило наибольшее число аварий из-за любителей погонять.
За неделю привлечено к ответственности почти 300 водителей. Чаще всего нарушителей отлавливали около КМВ и на подъезде к Буденновску.
Около 100 лихачей превысили допустимую скорость на 60 и больше километров и сделали это повторно. Материалы направлены в суд для принятие решения о наказании, сообщили в УИГБДД по СК.
На август намечена очередная широкомасштабная операция «Скорость».
ИСТОЧНИК KP.RU