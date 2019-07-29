Два человека погибли на Ставрополье во внезапно заглохшей «шестерке»
Водитель фуры не успел затормозить
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29 июля утром на дороге в Новоалександровском округе из-за неисправности авто случилась смертельная авария. Водитель «ВАЗ-2106» выезжал со второстепенной дороги. Мужчина не пропустил фуру «Мерседес», которая ехала по главной дороге.
В ДТП смертельные травмы получили водитель легкового авто и его пассажирка. Мужчина за рулем фуры остался цел, он пояснил, что при выезде «шестерка» внезапно заглохла. Обстоятельства и степень ответственности участников ДТП выясняются, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU