Водитель и пассажир такси погибли, врезавшись в «отбойник» — видео
Два человека погибли в кошмарной автомобильной аварии в Дагесатане. Машина «Яндекс.Такси» на бешеной скорости врезалась в ограду на дороге. Отбойник насквозь пронзил такси через лобовое стекло. ДТП произошло на трассе, ведущей в аэропорт, в районе кирпичного поселка под Каспийском
Ужасная авария в Дагестане: отбойник проткнул машину "Яндекс.Такси".
— В результате аварии машина превратилась в груду железа. Пассажир погиб на месте. 38-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение центральной больницы города Каспийск, где не приходя в сознание, скончался, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана.
По словам очевидцев, водитель уснул в пути и потерял управление, что и стало причиной аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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