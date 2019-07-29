2019-07-29T12:54:58+03:00
Происшествия

Водитель и пассажир такси погибли, врезавшись в «отбойник» — видео

Страшная авария произошла неподалёку от дагестанского Каспийска
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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Два человека погибли в кошмарной автомобильной аварии в Дагесатане. Машина «Яндекс.Такси» на бешеной скорости врезалась в ограду на дороге. Отбойник насквозь пронзил такси через лобовое стекло. ДТП произошло на трассе, ведущей в аэропорт, в районе кирпичного поселка под Каспийском

Ужасная авария в Дагестане: отбойник проткнул машину "Яндекс.Такси".

— В результате аварии машина превратилась в груду железа. Пассажир погиб на месте. 38-летний водитель был доставлен в реанимационное отделение центральной больницы города Каспийск, где не приходя в сознание, скончался, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Дагестана.

По словам очевидцев, водитель уснул в пути и потерял управление, что и стало причиной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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