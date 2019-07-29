2019-07-29T13:29:50+03:00
Происшествия

«Собирал на благотворительность, а отдавал террористам»: Генпрокуратура проконтролирует дело журналиста из Дагестана

Коллеги Абдулмумина Гаджиева считают уголовное дело сфабрикованным
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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По мнению следствия, деньги, направленные на благотворительность, отправлялись террористам в СириюПо мнению следствия, деньги, направленные на благотворительность, отправлялись террористам в СириюФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Генеральная прокуратура России проконтролирует ход расследования уголовного дела против дагестанского журналиста, обвиняемого в пособничестве сирийским террористам. Этого требовали коллеги Абдулмумина Гаджиева и Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Они считают, что дело против журналиста могло быть сфабриковано.

— Ваше обращение и жалоба главного редактора издания «Черновик» геобоснованности уголовного преследования журналиста Гаджиева, его непричастности и нарушениях при расследовании, рассмотрены. Прокурору Республики Дагестан поручено организовать тщательную проверку сообщаемых сведений и сообщить о её результатах вам и заявителю. За ходом расследования уголовного дела установлен контроль, — говорится в официальном ответе Генпрокуратуры, опубликованном на сайте СПЧ.

Напомним, что редактора отдела религии оппозиционного дагестанского издания «Черновик» Абдулмумина Гаджиева арестовали в середине июня. Следователи обвиняют его в финансировании терроризма. В материалах дела указано, что Гаджиев устроился в редакцию, уже имея преступный умысел. По сведениям ведомства, он хотел популяризировать идею благотворительных пожертвований на строительство колодцев в странах Африки.

Загвоздка в том, что на самом деле деньги шли не на обеспечение водой умирающих от жажды африканских детей, а на финансирование запрещённых террористических организаций.

Коллеги и редакция «Черновика» отказываются верить в то, что Гаджиев помогал террористам. По их словам, он был максимально честен и чист. Никогда не выражался нецензурно, не курил, не пил и всегда был примерным мусульманином. Они утверждают, что следствие могло сфабриковать дело и начать уголовное преследование из-за профессиональной деятельности журналиста.

КСТАТИ

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Его подозревают в финансировании терроризма, но коллеги, знакомые, соседи и учителя считают это трагической ошибкой. В добродушном, честном человеке, который никогда не притрагивался к алкоголю и сигаретам и годами писал статьи о нравственности, никто не видит сторонника радикальных экстремистов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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