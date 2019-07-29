Пункты аренды электросамокатов работают в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-29T14:09:45+03:00

Их заряда хватает на работу в течение 2,5 часов

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Интернет-приложение «Делисамокат» позволяет арендовать в Ставрополе излюбленный горожанами экотранспорт из нескольких оборудованных точек. Программа покажет, где находится ближайший пункт проката, она же поможет сдать арендованный самокат. Заряда его аккумулятора хватает на 2,5 часа. Прокат возможен с 10 утра до 10 вечера.

Найти точки аренды можно в центре города, в районе площади 200-летия, парка Победы, на углу улиц Мира – Ломоносова и на улице Шпаковской.

ИСТОЧНИК KP.RU