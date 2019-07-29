Аэропорт Ставрополя отремонтируют за 750 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-29T14:19:01+03:00

К реконструкции приступят в следующем году

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В 2020 году на Ставрополье появятся новые статьи расходов на «социалку». Среди новых трат: выплаты детям войны, защита прав дольщиков.

В следующем году на капитализацию созданного регионального Фонда защиты прав обманутых дольщиков предполагается направить порядка 500 миллионов рублей.

А 750 млн рублей пойдет на реконструкцию аэропортового комплекса города Ставрополя.

Поэтому глава края Владимир Владимиров призвал кабинет министров рачительно планировать расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU