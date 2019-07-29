Аэропорт Ставрополя отремонтируют за 750 млн рублей
К реконструкции приступят в следующем году
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В 2020 году на Ставрополье появятся новые статьи расходов на «социалку». Среди новых трат: выплаты детям войны, защита прав дольщиков.
В следующем году на капитализацию созданного регионального Фонда защиты прав обманутых дольщиков предполагается направить порядка 500 миллионов рублей.
А 750 млн рублей пойдет на реконструкцию аэропортового комплекса города Ставрополя.
Поэтому глава края Владимир Владимиров призвал кабинет министров рачительно планировать расходы.
ИСТОЧНИК KP.RU