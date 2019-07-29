2019-07-29T15:05:08+03:00
Общество

Детсад-ясли «Умка» в Ессентуках откроется через месяц

Сейчас идут отделочные работы, благоустраивается территория
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Новый детсад-ясли в Ессентуках откроется уже через месяц.Новый детсад-ясли в Ессентуках откроется уже через месяц.
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Первые маленькие посетители придут в новый детсад-ясли «Умка» уже осенью. Менее чем за год строители возвели корпуса, крышу, подвели коммуникации.

Объект имеет вентилируемый фасад, все строительные материалы, которые использовались здесь, только высокого качества. Пока два корпуса различают по цвету на фасаде — один корпус красный, другой зеленый. В будущем внешний вид садика будет ярким и красочным.

Сейчас идут отделочные работы, установка внутреннего инженерного оборудования, вентиляции. В разгаре работы по благоустройству - скоро для малышей будут разбиты площадки, цветники, беседки. Идет укладка брусчатки, установка бордюров. В садике будет два входа - один для родителей с детьми, другой для хозяйственных нужд.

Недавно у нового объекта появился собственный адрес: улица Просторная, 34. Часть подъездных дорог уже заасфальтировали. Весь объем работ планируется завершить через месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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