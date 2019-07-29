2019-07-29T15:08:18+03:00
Общество

Боевика осудили на 13 лет за подготовку нападения на православный собор в Дагестане

Только оперативные действия силовиков спасли тогда от теракта
Богдан РЕШЕТНИКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима уроженца Дагестана Омара Алиева. В 2017 году боевик нашел самодельный пистолет и патроны. По его словам, он распознал это как «знак свыше» и решил совершить теракт.

- После того, как Алиев нашел оружие, он направился в лес и записал на видео свою присягу запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и направился к Свято-Успенскому собору в Махачкале. Там он пытался напасть на прихожан, но вовремя прибывшие сотрудники спецслужб успели его схватить,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Его обвиняли по статье 205 УК РФ (террористический акт).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска
На Ставрополье фура, груженная 20 тоннами пшеницы, три километра ехала с отказавшими тормозами
Школы здоровья на Ставрополье: как предупредить, распознать и вылечить депрессию
Футбол, который мы заслужили: в Лермонтове произошла смешная история на матче
Детсад-ясли «Умка» в Ессентуках откроется через месяц
Пятигорскую КВНщицу ловко разыграл мороженщик
Аэропорт Ставрополя отремонтируют за 750 млн рублей
Пункты аренды электросамокатов работают в Ставрополе
«Собирал на благотворительность, а отдавал террористам»: Генпрокуратура проконтролирует дело журналиста из Дагестана
Водитель и пассажир такси погибли, врезавшись в «отбойник» — видео
Два человека погибли на Ставрополье во внезапно заглохшей «шестерке»
Массовое лишение прав: в Ставрополе переданы в суд дела 100 водителей
«Хрустальный источник» в Ессентуках завершен: победил фильм «Воскресенье»
В Северной Осетии хотят создать Межконфессиональный совет
По 500 рублей заплатят за каждого малыша одиноким ставропольским матерям
Дагестанку избили в центре Махачкалы - видео
Ессентуки готовятся к самому громкому фестивалю года
Ставропольского адвоката подозревают в хранении наркотиков
Самого сильного казака определят на Ставрополье в августе
В Ставрополе почти ручная лиса подошла ночью к человеку