Боевика осудили на 13 лет за подготовку нападения на православный собор в Дагестане

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-29T15:08:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима уроженца Дагестана Омара Алиева. В 2017 году боевик нашел самодельный пистолет и патроны. По его словам, он распознал это как «знак свыше» и решил совершить теракт.

- После того, как Алиев нашел оружие, он направился в лес и записал на видео свою присягу запрещенной в России террористической организации ИГИЛ и направился к Свято-Успенскому собору в Махачкале. Там он пытался напасть на прихожан, но вовремя прибывшие сотрудники спецслужб успели его схватить,- сообщили в пресс-службе ведомства.

Его обвиняли по статье 205 УК РФ (террористический акт).

ИСТОЧНИК KP.RU