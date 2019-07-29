2019-07-29T15:40:26+03:00
Спорт

Футбол, который мы заслужили: в Лермонтове произошла смешная история на матче

«Здоровье» не явилось на футбольный матч с «Трудом»
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: @trudlermontovФото: @trudlermontov
Изменить размер текста:

В Лермонтове 28 июля, в воскресенье, должен был состояться футбольный матч между командами «Труд» и «Здоровье». Забавно, но встреча не состоялась из-за того, что «Здоровье» не явилось на игру. Команде присвоили техническое поражение. А «Труд» победил «Здоровье» со счетом 3:0. Об этом написали на странице в Instagram футбольной команды «Труд» ДЮСШ г. Лермонтов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска
На Ставрополье фура, груженная 20 тоннами пшеницы, три километра ехала с отказавшими тормозами
Школы здоровья на Ставрополье: как предупредить, распознать и вылечить депрессию
Боевика осудили на 13 лет за подготовку нападения на православный собор в Дагестане
Детсад-ясли «Умка» в Ессентуках откроется через месяц
Пятигорскую КВНщицу ловко разыграл мороженщик
Аэропорт Ставрополя отремонтируют за 750 млн рублей
Пункты аренды электросамокатов работают в Ставрополе
«Собирал на благотворительность, а отдавал террористам»: Генпрокуратура проконтролирует дело журналиста из Дагестана
Водитель и пассажир такси погибли, врезавшись в «отбойник» — видео
Два человека погибли на Ставрополье во внезапно заглохшей «шестерке»
Массовое лишение прав: в Ставрополе переданы в суд дела 100 водителей
«Хрустальный источник» в Ессентуках завершен: победил фильм «Воскресенье»
В Северной Осетии хотят создать Межконфессиональный совет
По 500 рублей заплатят за каждого малыша одиноким ставропольским матерям
Дагестанку избили в центре Махачкалы - видео
Ессентуки готовятся к самому громкому фестивалю года
Ставропольского адвоката подозревают в хранении наркотиков
Самого сильного казака определят на Ставрополье в августе
В Ставрополе почти ручная лиса подошла ночью к человеку