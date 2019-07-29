Футбол, который мы заслужили: в Лермонтове произошла смешная история на матче
«Здоровье» не явилось на футбольный матч с «Трудом»
Фото: @trudlermontov
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В Лермонтове 28 июля, в воскресенье, должен был состояться футбольный матч между командами «Труд» и «Здоровье». Забавно, но встреча не состоялась из-за того, что «Здоровье» не явилось на игру. Команде присвоили техническое поражение. А «Труд» победил «Здоровье» со счетом 3:0. Об этом написали на странице в Instagram футбольной команды «Труд» ДЮСШ г. Лермонтов.
ИСТОЧНИК KP.RU