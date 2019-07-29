2019-07-29T15:35:23+03:00
Общество

Школы здоровья на Ставрополье: как предупредить, распознать и вылечить депрессию

Мобильные бригады медиков краевой психбольницы провели в районах консультации и обследования
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Школы здоровья на СтавропольеШколы здоровья на Ставрополье
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В рамках социального проекта «За здоровье» в 2018 - 2019 годах специалисты Ставропольской краевой психиатрической больницы № 1 реализуют «Региональную программу профилактики депрессии и расстройств памяти».

Специалисты больницы ежемесячно выезжают в районы края для проведения школ здоровья. Каждая мобильная бригада состоит из врача-психиатра и медицинского психолога. Участники школ в наглядной и доступной форме получают информацию, необходимую для оценки своего эмоционального состояния и психологического здоровья, проходят скрининговое психологическое тестирование, получают консультацию психиатра и психолога.

- Депрессия является серьезным заболеванием, которое резко снижает трудоспособность и приносит страдание как самому больному, так и его близким, - говорит заместитель главврача по психологической и социальной работе Светлана Швыдкая. - К сожалению, люди очень мало осведомлены о типичных проявлениях и последствиях депрессии, поэтому многим больным оказывается помощь, когда состояние принимает затяжной и тяжелый характер, а иногда - и вовсе не оказывается.

С момента начала реализации программы состоялось 117 выездов мобильных медицинских бригад в районы Ставрополья. Всего в школах здоровья приняли участие 5316 человек - все они прошли скрининговое психологическое тестирование, направленное на выявление уровня тревоги и депрессии (разработана методическая брошюра, включены психологические тесты: шкала депрессии Бека, госпитальная шкала тревоги и депрессии и др.).

Психиатрами и психологами проконсультированы 1608 человек. При необходимости пациенты были записаны на прием к участковому врачу-психиатру по месту жительства и врачу-психиатру диспансерного отделения краевого медучреждения. По итогам выездов бригад заболевания выявили у 538 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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