На Ставрополье фура, груженная 20 тоннами пшеницы, три километра ехала с отказавшими тормозами
Полицейские двигались перед ней, предупреждая водителей об опасности
Фото: УИГБДД по СК
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У грузовика с 20 тоннами пшеницы в двух прицепах на трассе Ставрополья отказали тормоза. Фура стала опасно маневрировать, что заметили патрульные. На двух машинах сотрудники ДПС пустились за неуправляемым грузовиком. Они расчищали ему безопасный путь: через громкоговорители предупреждали об опасности водителей, движущихся навстречу. Только через три километра машина заехала на подъем, где водитель смог остановить фуру ручным тормозом, выехав на обочину.
ДТП не произошло, а водитель поблагодарил госавтоинспекторов, сказав что этот день для него второй день рождения.
ИСТОЧНИК KP.RU