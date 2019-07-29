На Ставрополье фура, груженная 20 тоннами пшеницы, три километра ехала с отказавшими тормозами

СЕГОДНЯ 16:33 2019-07-29T16:34:32+03:00

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У грузовика с 20 тоннами пшеницы в двух прицепах на трассе Ставрополья отказали тормоза. Фура стала опасно маневрировать, что заметили патрульные. На двух машинах сотрудники ДПС пустились за неуправляемым грузовиком. Они расчищали ему безопасный путь: через громкоговорители предупреждали об опасности водителей, движущихся навстречу. Только через три километра машина заехала на подъем, где водитель смог остановить фуру ручным тормозом, выехав на обочину.

ДТП не произошло, а водитель поблагодарил госавтоинспекторов, сказав что этот день для него второй день рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU