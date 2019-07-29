Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска
Движение по путепроводу запустят осенью
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Последняя 33-метровая балка весом 70 тонн соединила невинномысский путепровод. До этого конструкция была возведена по разным сторонам от железнодорожных путей. Процесс «сращения» опубликовал в своем Instagram глава города Михаил Миненков.
Водители смогут беспрепятственно попадать из одной части города в другую по новому путепроводу. Запустить движение планируется осенью этого года.
ИСТОЧНИК KP.RU