Последняя балка нового путепровода соединила две части Невинномысска

СЕГОДНЯ 16:49 2019-07-29T16:49:54+03:00

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Последняя 33-метровая балка весом 70 тонн соединила невинномысский путепровод. До этого конструкция была возведена по разным сторонам от железнодорожных путей. Процесс «сращения» опубликовал в своем Instagram глава города Михаил Миненков.

Водители смогут беспрепятственно попадать из одной части города в другую по новому путепроводу. Запустить движение планируется осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU