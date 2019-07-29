«Город мёртвых» в Северной Осетии осквернил 18-летний вандал из Пятигорска

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-29T17:38:23+03:00

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18-летний пятигорчанин проходит как главный подозреваемый в деле осквернения старинного некрополя в Северной Осетии «Город мёртвых». Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщила пресс-служба республиканского МВД сообщила о возбуждении уголовного дела.Молодой человек зашел в старинный некрополь «Город мёртвых» селения Даргавс в Северной Осетии, извлек оттуда черепа, выставил их на оконный проем и сфотографировал. Снимки пятигорчанин опубликовал в социальных сетях.

После подобных действий, некрополь закрыли для туристов на время. Сейчас он работает, но охрана усилена, скоро появятся камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU