«Город мёртвых» в Северной Осетии осквернил 18-летний вандал из Пятигорска
18-летний пятигорчанин проходит как главный подозреваемый в деле осквернения старинного некрополя в Северной Осетии «Город мёртвых». Возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения», сообщила пресс-служба республиканского МВД сообщила о возбуждении уголовного дела.Молодой человек зашел в старинный некрополь «Город мёртвых» селения Даргавс в Северной Осетии, извлек оттуда черепа, выставил их на оконный проем и сфотографировал. Снимки пятигорчанин опубликовал в социальных сетях.
После подобных действий, некрополь закрыли для туристов на время. Сейчас он работает, но охрана усилена, скоро появятся камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU