Гадюка заползла в детский сад Ставрополя
Пресмыкающееся достигло 70 сантиметров в длину
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На территории детского сада в Ставрополе поймали шахматную гадюку. Пресмыкающееся обнаружила заместитель заведующего детсада во время обхода при тихом часе. Змея ползала рядом с пищеблоком. Руководство учреждения немедленно вызвало спасателей.
Прибывшие спасатели обнаружили змею в норе, поэтому сначала разобрали тротуарную плитку, чтобы подобраться. 70-сантиметровая гадюка вела себя агрессивно. Ее выпустили в лес, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.
ИСТОЧНИК KP.RU