Гадюка заползла в детский сад Ставрополя

СЕГОДНЯ 17:59 2019-07-29T17:59:44+03:00

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На территории детского сада в Ставрополе поймали шахматную гадюку. Пресмыкающееся обнаружила заместитель заведующего детсада во время обхода при тихом часе. Змея ползала рядом с пищеблоком. Руководство учреждения немедленно вызвало спасателей.

Прибывшие спасатели обнаружили змею в норе, поэтому сначала разобрали тротуарную плитку, чтобы подобраться. 70-сантиметровая гадюка вела себя агрессивно. Ее выпустили в лес, сообщили в пресс-службе ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU