2019-07-29T20:24:06+03:00
Политика

Победитель кадрового конкурса стал министром сельского хозяйства Дагестана

Нового главу минсельхоза представил глава республики Владимир Васильев
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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В Дагестане на должность министра сельского хозяйства и продовольствия назначен победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Абзагир Гусейнов. Коллективу министерства его представил лично глава региона Владимир Васильев.

Бывший министр пошёл на повышение, заняв пост заместителя председателя правительства, курирующего ту же отрасль. И на освободившийся пост решили назначить Гусейнова. Тем более, что 43-летний управленец уже знаком со спецификой. До этого он занимал должность начальника нескольких отделов министерства.

Отметим, что в минувшем году Гусейнов не только блестяще проявил себя на региональном конкурсе, но и вышел в финал соревнования «Лидеры России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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